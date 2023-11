"Questa è una tassa Meloni sulle bollette". Così Elly Schlein in conferenza stampa al Pd sul mercato tutelato. "Chiediamo al governo di fermarsi e ascoltare se non noi, i parlamentari della sua maggioranza". Anche dentro le forze parlamentari di maggioranza "ci sono stati emendamenti per tutelare cinque milioni di famiglie. Ma il governo li ha fatti ritirare".

"Ieri il Consiglio dei ministri ha confermato la scelta di dire no alla proroga del mercato tutelato di luce e gas. Non è una scelta tecnica, tocca la carne viva di milioni di famiglie" rimarca la segretaria del Pd. "Siamo ancora in tempo", però, aggiunge. "Il governo fermi le aste e proroghi il mercato tutelato" chiede la leader Dem.

"Ci hanno messo 10 mesi a dire al Parlamento quali erano le modifiche sul Pnrr, la mia domanda è semplice: perché su questo no? Visto che il mondo è cambiato. Allora io mi chiedo in che mondo vivano se solo noi ci siamo accorti che il mondo è cambiato. Mi chiedo se il governo intenda abbandonare milioni di famiglie e tuteli gli interessi delle grandi società energetiche".

Matteo Salvini

"Sono contenta che, dopo la conferenza stampa del Pd, Salvini si sia accorto che il governo ha detto no alla proroga mercato tutelato mettendo a rischio milioni di famiglie” ha detto Elly Schlein ai cronisti a Pd dopo che Matteo Salvini ha chiesto a Raffaele Fitto di confrontarsi con l’Ue sulla questione. “Mi chiedo dove fosse Salvini ieri durante il Cdm che ha deciso di non prorogare il mercato tutelato e far partire le aste. Speriamo che, anche alla luce di queste parole di Salvini, il governo si fermi e non faccia partire le aste. È ancora in tempo”.