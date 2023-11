“Non penso che sia il caso, in questo momento, di scioperare contro una manovra che va a tutelare soprattutto le fasce sociali più deboli”. Così, Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in occasione dell’Assemblea annuale di Federmanager 2023, intitolata ‘A gran voce’, che ha sottolineato l’ambizione di ripartire dal valore della competenza per rilanciare la nostra industria e costruire un’Italia competitiva.