Sulla tassazione degli affitti brevi "decide la politica", non qualche "grand commis" del Ministero delle Finanze. Lo dice il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, sottolineando che "la norma (inserita nella manovra di bilancio) va cancellata, bisogna lasciare la situazione attuale. Noi voteremo contro in Parlamento, presenteremo un emendamento soppressivo".

"Per quanto riguarda gli affitti - afferma Tajani - noi abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa. E' stata in parte modificata la proposta che non era stata discussa in Consiglio dei Ministri. Adesso in Parlamento faremo di tutto perché si possa tornare allo stato attuale, cioè nessuna tassa né per chi affitta senza intermediario, né per chi affitta con le piattaforme". "Non credo - prosegue - che sia giusto attaccare ancora una volta la casa, quindi presenteremo emendamenti, a partire dal Senato, per eliminare questa tassa, così come lo faremo sull'articolo 18 (della manovra, ndr) e sui dividendi. Mi pare che ci sia a volte da parte di qualcuno....qualche grand commis del Ministero delle Finanze ha voglia di punire, di reintegrare le tasse. Ma è la politica che decide, non sono i grand commis del Ministero delle Finanze", conclude.

A proposito delle cartelle esattoriali, Tajani ha specificato che "non mi pare sia il provvedimento qualificante la manovra. La legge di bilancio è orientata a sostenere il ceto medio, la norma più importante è quella che aveva chiesto FI, la riduzione dell’Irpef al 33% e l’allargamento della piattaforma fino a 50mila euro e arrivare fino a 200mila euro scalando la parte dei 50 mila".

"Questo è il segnale al ceto medio, più gli aumenti dei salari. Questa era la scelta più importante sono scelte strutturali, quella della rottamazione è una scelta limitata nel tempo, che farà entrare anche soldi nelle casse dello Stato, ma non è la norma principale, quella che caratterizza la manovra", ha chiuso Tajani.

Salvini: "Tassa affitti brevi sciocca e con gettito minimo, sarà cancellata"

Sulla stessa linea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per il quale la tassa sugli affitti brevi "è una tassa sciocca con gettito minimo, che lede l’iniziativa privata e proprietà privata". "È inavvertitamente per distrazione entrata in manovra, per cui il suo destino è di venire cancellata con il voto in Parlamento", ha detto intervenendo a un evento del quotidiano Libero in corso oggi a Roma.