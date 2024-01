"Se aumentano i taxi aumentano ancora i tempi di percorrenza perché aumenta il traffico". Lo dice Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, parlando delle liberalizzazioni a Omnibus su La 7. "Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare perché ogni singolo comune è diverso e ogni situazione è diversa" ma "il fatto che non ci siano taxi disponibili non è solo dovuto alla loro scarsità ma anche ai tempi di percorrenza", afferma il parlamentare. "E se aumentano i taxi aumentano ancora i tempi di percorrenza perché aumenta il traffico e quindi il taxi invece che metterci cinque minuti per arrivare da un punto all'altro ce ne mette sette. La situazione è già drammatica", aggiunge.

"C’è sempre la speranza, molto ottimistica, che siano battute di spirito", scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda, commentando le parole di Nevi.