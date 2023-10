Tajani: "Per adesso non abbiamo notizie di italiani vittime degli attacchi"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il premier dello Stato d’Israele Benjamin Netanyahu. Meloni - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ha ribadito la piena solidarietà del Governo italiano per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Il Governo lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. L'Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a In Mezz'ora su Rai3, ha detto che "Egitto, Giordania, Arabia Saudita sono Paesi che giocano un ruolo chiave. Ho un appuntamento con il ministro al-Sisi mercoledì, chiederemo all'Egitto di svolgere una mediazione. Siamo dalla parte di Israele, che ha tutto il diritto di difendersi dopo l'aggressione di Hamas, ma dobbiamo evitare un'escalation".

"In Israele ci sono 18mila italiani, 1.000 sono nell'esercito israeliano, stanno facendo il servizio di leva - ha poi spiegato - Per adesso non abbiamo notizie di italiani vittime degli attacchi, continuiamo a monitorare la situazione con attenzione".

"La nostra ambasciata a Tel Aviv sta seguendo tutti i nostri cittadini che si trovano in Israele, compresi i voli in partenza. Ci sono due compagnie che volano verso l'Italia al momento, alcuni nostri connazionali sono già partiti, altri sono ancora lì", ha concluso Tajani.