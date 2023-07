Giorgia Meloni riceve Tom Cruise: "'Mission impossible' anche nostro pane quotidiano"

Tom Cruise da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L'attore di Hollywood, a Roma, ha fatto visita alla presidente del Consiglio. Il corteo di sei mezzi, due berline e quattro van, è entrato nella sede del governo dall'ingresso di piazza del Parlamento, dove ad attendere l'attore c'era la premier. La visita è durata circa mezz'ora, la star di Mission Impossible ha lasciato Palazzo Chigi poco dopo le 20.30.

"Lieta che la Capitale d'Italia sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise" scrive il premier Meloni su Instagram, dopo il loro incontro, postando una foto in cui si vede il premier raggiante e il divo americano. "Oggi a Roma la prima mondiale. Le 'mission impossible' sono anche il nostro pane quotidiano al governo".

L'immagine scatena i commenti su Istagram. "Giorgia chiedi a Tom Cruise se può portarsi le risorse a casa sua", si legge nel primo commento con un riferimento ai migranti che arrivano nel nostro paese. Vania gongola e ringrazia "Giorgia per aver accolto come si deve un grande divo". Per Analaika "Aí sim, dois lindos", ovvero "ecco due belli", con cuori e cuoricini stampati. Critica Elisa "Ma dove è finita l'autorevolezza del politico? Questa posta una foto ogni 10 secondi!". Replica alla didascalia della premier Alessia: "Veramente la 'missione impossibile' è essere italiani in Italia! E con questo includo tutto! Traditrice". Dennis nota gli incontri della premier: "Hai capito la nostra Giorgina, prima Elon Musk e ora Tom Cruise". Lorenzo si limita a un "fantastico". Qualcuno infine semina il dubbio: "A me sembra il sosia, non il vero @tomcruise".