Marco Travaglio e il regalo, con dedica, da Silvio Berlusconi. Il direttore del Fatto Quotidiano, ospite di Cartabianca su Raitre, svela di aver ricevuto nel 2013 un libro in dono dall'ex presidente del Consiglio. "Qualche mese dopo" il celebre faccia a faccia in Servizio Pubblico, la trasmissione condotta da Michele Santoro, "Francesca Pascale (all'epoca compagna del leader di Forza Italia, ndr) volle conoscermi. Ci vedemmo per un caffè a casa di un'amica comune, mi portò un libro dell'Università della libertà con dedica autografa di Berlusconi che ho conservato. Fa parte del personaggio, riusciva ad essere molto feroce con i suoi avversari ma personalmente anche molto gentile e seduttivo... In quella dedica c'era un 'fino a quando resterà contro di me' che alludeva a mie possibile conversioni che poi non ci sono state...". (Immagini raiplay.it)