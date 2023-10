Sostegno all'Ucraina al centro di una telefonata tra gli alleati. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica, organizzata da parte statunitense, con i Capi di Stato e di Governo di Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Giappone, Polonia e Romania, il Segretario Generale della Nato Stoltenberg, il presidente del Consiglio Europeo Michel e la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Il Presidente Biden ha tenuto a rassicurare gli Alleati circa il perdurante sostegno americano all’Ucraina anche a seguito delle recenti decisioni del Congresso statunitense". Lo si apprende da Palazzo Chigi, a seguito dell'accordo tra repubblicani e democratici per evitare lo shutdown, ma che ha condotto a mettere in stand-by i 6 miliardi di aiuti destinati all'Ucraina.

"I Leader hanno confermato l’urgenza di uno stretto coordinamento in merito all’assistenza all’Ucraina in tutte le sue dimensioni in questa ulteriore fase del conflitto e hanno al tempo stesso reiterato la necessità di continuare a mantenere forte pressione sulla Russia tramite un impianto sanzionatorio che si sta rivelando molto efficace. Il presidente Meloni ha confermato il continuo e convinto supporto del Governo italiano alle Autorità ucraine in ogni ambito finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva".