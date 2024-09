Caloroso saluto tra il premier Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky al Palazzo di Vetro di New York. A margine dei lavori della 79ma Assemblea Generale dell’Onu, la presidente del Consiglio ha avuto un colloqui con il presidente ucraino, nel corso del quale, a quanto si apprende, “è stato ribadito il convinto sostegno dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per una pace giusta e duratura”. L’Italia “continuerà a essere in prima linea anche nel 2025 con l’organizzazione a Roma della Ukraine Recovery Conference e sarà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Domani il vertice con Joe Biden sull’Ucraina a cui Meloni tuttavia parteciperà da remoto, essendo al momento intenzionata a rientrare a Roma subito dopo l’intervento in Assemblea generale in programma questa sera, quando in Italia sarà tarda notte.