Ultimo post con il cappello da carabiniere, Berlusconi salutato dai suoi: "un visionario"

Il cappello con la fiamma da carabiniere e un sorriso accattivante, Silvio Berlusconi lascia con questa immagine il suo ultimo post su Facebook, nella pagina che vanta, nel giorno della sua scomparsa oltre 1,1 milioni di follower (e sei profili seguiti: Marta Fascina, Licia Ronzulli, Fi, il partito popolare europeo, la Gazzetta del Mezzogiorno e l'Ac Milan). La foto di Berlusconi-carabiniere è stata pubblicata lo scorso 5 giugno, dopo le 17.00: "Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all’estero, pace e sicurezza", diceva il Cav facendo i suoi auguri ai carabinieri. L'ultimo post del leader azzurro diventa oggi la bacheca dei commenti di chi lo ricorda su Fb.

In oltre mille in meno di un ora si fanno sentire. Alfonso è il primo: "Addio Presidente", poi Luigi ("non ci sono parole di circostanze per lenire il dolore dei tuoi cari, ogni parola sembra ed è superfluo, che dio ti accolga tra le sue braccia..."). Stesse parole di cordoglio per tantissimi fan, ecco Cristiano che dice come "nessuno potrà mai essere ciò che sei stato per noi. un grande uomo!! Buon viaggio". Nilceia sbaglia l'italiano ma è chiaro il senso: "Sono grata per tutto bene fatto, mie più sincere condoglianze momento dolore". Giuseppe commosso: "se ne va un uomo che ha fatto la storia ma sarai sempre un punto di riferimento per tutti noi". "Riposa in pace cavaliere sei stato un grande uomo", è il commento successivo. Usa facebook la confederazione Italoecuatoriano che manda "condoglianze alla famiglia, mancherà un grande, ciao Presidente". Paolo parla di "un grande uomo, un visionario che metteva in pratica le sue visioni, con un amore viscerale per il suo paese, condoglianze a tutta la famiglia, siate forti perché lascerà un vuoto incolmabile".

Anche per Enrico "un sognatore, un visionario, un leader! Grande Presidente con te se ne va un pezzo di storia. Felice di averti votato. Ci mancherai". Mariagrazia poi assicura "pregherò per te e per i tuoi cari e perché tra i tuoi figli qualcuno sappia raccogliere il testimone". Sisinnio anche lui guarda avanti: "Lascia un vuoto enorme ma sono sicuro che è stato capace di formare uomini e donne che seguiranno il solco che lei ha tracciato, spero che siano in grado di continuare il lavoro che lei, con tanti sacrifici, ha creato". "Faccia buon viaggio e grazie di tutto", dice un'altra. "Condoglianze alla famiglia da tre tifosi milanisti da Novara", si legge ancora da chi lo ricorda presidente rossonero. "Ci mancherai. Sei e resterai sempre nel cuore. Grazie di tutto anche da interista ti ho sempre ammirato".