Unimarconi ospita 'La Giovane Politica', partecipazione e impegno giovanile

Si è tenuto nell'aula Magna dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi con grande successo l'evento "La Giovane Politica", con la partecipazione di numerosi ragazzi e giovani leader under 30 dei principali partiti politici. L’evento, promosso da Pietro Tramontano, studente dell'ateneo e fondatore di Politicare, ha evidenziato il desiderio delle nuove generazioni di unire le forze e far valere le proprie opinioni su questioni di rilevanza nazionale. Tra gli ospiti anche il giornalista Giovanni Floris.

Il presidente Alessio Acomanni ha commentato: "L'università è il luogo in cui i giovani si formano e crescono, ma è altrettanto importante che abbiano la possibilità di esprimere il loro impegno e la loro visione per il futuro. La partecipazione e la passione dimostrate dai presenti a questo evento rappresentano un segnale che la nuova generazione è pronta a dare il proprio contributo e a definire il cammino futuro". Per Pietro Tramontano, studente di Unimarconi, "l'evento testimonia l'esistenza di una nuova generazione altamente preparata che vuole incidere sulle decisioni del futuro. Questi incontri mettono in evidenza l'importanza di unire la nostra generazione per poter dare un significativo contributo".

