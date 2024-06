La parola camerata non va abolita e va usata, parola di Roberto Vannacci. Il generale, eletto all'Europarlamento con la Lega nelle recenti elezioni europee, non fa marcia indietro quando si parla del sostantivo. "Sono uno dei pochi che non ha mai indietreggiato di un millimetro su quello che ha detto, non mi presto soprattutto alle distorsioni pretestuose di qualcuno che vuole abolire determinati nomi, che vuole riscrivere la storia, che rifiuta per esempio il termine di 'camerata', che invece descrive quel rapporto di sentimenti, quel rapporto di legami che si crea tra persone che condividono la vita militare", dice l'eurodeputato della Lega, ospite di Antigone, format tv trasmesso da Radio Radicale e dall’emittente locale 12TV Parma. "Non possiamo negare questo termine perché qualcun altro lo ha usato, e io lo uso e continuerò a usarlo", avverte.