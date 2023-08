Vannacci, il generale: "Candidatura Forza Nuova? Faccio il soldato"

"Io faccio il soldato che è quello che ho sempre voluto fare. Lo faccio da quando avevo 17 anni. Per ora non ho ancora pensato ad alternative ma ringrazio chiunque abbia pensato ad una cosa del genere perché vuol dire che in qualche maniera mi stanno dando fiducia. Ringrazio tutti coloro che mi danno fiducia". Così il generale Roberto Vannacci, intervistato dal quotidiano online Fahrenheit 2022, risponde sull'ipotesi avanzata da Forza Nuova di una sua candidatura alle suppletive di Monza per il seggio senatoriale lasciato vacante dalla morte di Silvio Berlusconi.