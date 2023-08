"Siamo vicini a Virginia Raggi per la perdita del papà. In questo triste momento, a lei e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze". Così in una nota il gruppo M5S alla Regione Lazio. "Le mie sentite condoglianze a Virginia Raggi e a tutta la famiglia per la perdita di suo papà" ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.