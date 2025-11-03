Politiche commerciali UE, incontro Meloni-Sefcovic a Palazzo Chigi

I principali dossier dell’Unione europea, a partire dall’impatto delle nuove regole economiche globali e dei riflessi sulla competitività, sono stati al centro dell’incontro tra il Premier Meloni e il Commissario europeo per il Commercio, Maros Sefcovic. Un focus particolare è stato dedicato allo stato di attuazione della dichiarazione congiunta tra UE e USA del 21 agosto scorso, a partire dalle prospettive di allargare i settori esenti da dazi, oltre che di raggiungere un accordo definitivo su acciaio e alluminio, due settori considerati strategici per la sicurezza economica dell’Unione. Un momento importante ha riguardato l’accordo UE-Mercosur e la tutela del settore agricolo: in particolare, Meloni ha chiesto di proseguire nel rafforzamento della salvaguardia dei prodotti agricoli sensibili. Il Commissario europeo per il Commercio ha avuto anche colloqui con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e con il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Al termine della visita, Sefcovic ha voluto elogiare il ruolo del Premier Meloni e del Ministro Tajani “per avere sostenuto il dialogo tra UE e USA nelle trattative sui dazi”.