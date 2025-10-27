Politiche di coesione, diverse mozioni in esame alla Camera

Uno dei temi più dibattuti in Parlamento durante la settimana ha riguardato le politiche di coesione dell’Unione europea. Su tale materia, in Aula della Camera, sono state esaminate e discusse sei diverse mozioni presentate dai seguenti Onorevoli: Lupi (NM), Ghirra (AVS), Ruffino (AZ), Scerra (M5S), De Luca (PD), Boschi (IV). Al termine del dibattito, risulta approvata soltanto la mozione presentata dalla Maggioranza, a prima firma On. Lupi, mentre tutte le altre, presentate dagli schieramenti di opposizione, sono state respinte. In sintesi, la mozione approvata impegna il Governo su una serie di punti, tra i quali: valorizzare il principio di sussidiarietà, promuovendo una politica di coesione fondata su una visione sistemica del progetto Paese; continuare a lavorare per garantire il pieno ed efficace utilizzo dei fondi di coesione per il superamento delle disparità territoriali, economiche e sociali del Paese; monitorare la riforma della politica di coesione europea per evitare scelte dissonanti rispetto al principio di sussidiarietà e a garanzia di politiche coerenti con la realtà economica e sociale del Paese; aggiornare i programmi nazionali in allineamento con le nuove linee guida europee; sostenere le amministrazioni centrali e le regioni nella revisione e riprogrammazione dei propri obiettivi; valutare l’introduzione di misure utili a contrastare l’emergenza abitativa anche attraverso l’impiego di fondi di coesione.

