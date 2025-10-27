circle x black
Politiche di coesione, diverse mozioni in esame alla Camera

27 ottobre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno dei temi più dibattuti in Parlamento durante la settimana ha riguardato le politiche di coesione dell’Unione europea. Su tale materia, in Aula della Camera, sono state esaminate e discusse sei diverse mozioni presentate dai seguenti Onorevoli: Lupi (NM), Ghirra (AVS), Ruffino (AZ), Scerra (M5S), De Luca (PD), Boschi (IV). Al termine del dibattito, risulta approvata soltanto la mozione presentata dalla Maggioranza, a prima firma On. Lupi, mentre tutte le altre, presentate dagli schieramenti di opposizione, sono state respinte. In sintesi, la mozione approvata impegna il Governo su una serie di punti, tra i quali: valorizzare il principio di sussidiarietà, promuovendo una politica di coesione fondata su una visione sistemica del progetto Paese; continuare a lavorare per garantire il pieno ed efficace utilizzo dei fondi di coesione per il superamento delle disparità territoriali, economiche e sociali del Paese; monitorare la riforma della politica di coesione europea per evitare scelte dissonanti rispetto al principio di sussidiarietà e a garanzia di politiche coerenti con la realtà economica e sociale del Paese; aggiornare i programmi nazionali in allineamento con le nuove linee guida europee; sostenere le amministrazioni centrali e le regioni nella revisione e riprogrammazione dei propri obiettivi; valutare l’introduzione di misure utili a contrastare l’emergenza abitativa anche attraverso l’impiego di fondi di coesione.

