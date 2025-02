Politiche industriali, le mozioni approvate e quelle respinte dalla Camera

Con 166 voti favorevoli e 119 contrari l’Aula della Camera ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza in tema di politiche industriali. Il primo punto della mozione impegna il Governo a procedere all’elaborazione, a seguito di consultazione pubblica, del “Libro bianco sulla politica industriale italiana”, che contiene un piano strategico di rilancio dell’industria nazionale fondato su principi di trasversalità e neutralità tecnologica. Tra gli altri punti, la maggioranza impegna l’esecutivo ad: adottare iniziative volte a sostenere le imprese italiane nella duplice transizione digitale e green; adottare iniziative per potenziare la formazione continua sulla duplice transizione; adottare iniziative per migliorare e estendere il sistema di incentivi alle imprese valorizzando le esperienze dei Piani Transizione 4.0 e 5.0; elaborare un piano per la promozione e la produzione in Italia di energia sostenibile; proseguire l’attività per assicurare una politica europea in grado di conciliare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con quelli di sostenibilità economica e sociale; proseguire con gli incentivi di assunzione attraverso la decontribuzione.

Via libera anche ad alcuni impegni proposti da partiti dell’opposizione, nello specifico PD, IV, AZ. La mozione Braga (PD) ha impegnato, ad esempio, il governo a promuovere la partecipazione italiana alla creazione di nuove catene del valore europee promosse dalla Commissione Europea nell’ambito dell’IPCEI, promuovere una integrazione tra le imprese transfrontaliere, agevolare gli investimenti in intelligenza artificiale e coordinare le imprese partecipate dallo Stato e definire missioni strategiche orientate a promuovere l'innovazione tecnologica e lo sviluppo inclusivo e sostenibile del Paese. La mozione Faraone (Italia Viva), invece, ha evidenziato l’esigenza di definire una strategia di politica industriale che individui ambiti strategici come energie rinnovabili, automotive sostenibile, manifatturiero avanzato e moda, in cui concentrare gli investimenti e promuove strumenti innovativi per la riqualificazione professionale e la formazione continua. La mozione Benzoni (Azione), infine, è stata accolta nella parte in cui impegna il governo a promuovere l'inserimento del rottame dell'acciaio nella lista dei materiali strategici, per incentivarne il riciclo internamente all'Unione europea.

La Camera ha, invece, rigettato le mozioni presentate da M5S e AVS particolarmente critiche sull’andamento della produzione industriale e sulla situazione economica del Paese. La mozione Pavanelli (M5s) – in particolare - chiedeva, tra le altre cose, di non intraprendere iniziative tese a consentire lo sfruttamento e l’impiego di energia nucleare con le tecnologie disponibili e di estendere il bonus ristrutturazioni.

Link ai testi delle mozioni.