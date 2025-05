Polizze catastrofali, Decreto approvato alla Camera

Con 128 voti favorevoli, nessun voto contrario e 79 astenuti, il Decreto Polizze catastrofali (Dl 39/2025) è stato approvato dall’Aula della Camera. Ora il provvedimento passa al Senato per l’esame in II lettura e la successiva approvazione definitiva. Ricordiamo che il provvedimento punta a proteggere il tessuto economico nazionale dai crescenti rischi di danni causati dagli eventi atmosferici estremi sempre più ricorrenti a causa del cambiamento climatico, imponendo l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa. Nello specifico del testo approvato, vengono introdotte regole più chiare e nuove scadenze per l’obbligo assicurativo delle imprese, così delineate: 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Inoltre, il decreto introduce la sospensione di 90 giorni dalle sanzioni per le altre imprese, il cui obbligo di stipula è scattato ad aprile, mentre stabilisce che per le grandi imprese, per le quali il termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo resta fermo al 31 marzo 2025, che la condizione per l'accesso agli incentivi pubblici si applichi decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'obbligo, ossia dal 30 giugno 2025. Capitolo a parte per gli immobili in affitto il cui eventuale indennizzo a seguito di danni da eventi climatici estremi che spetta al proprietario dovrà essere impiegato per ripristinare il bene danneggiato.

Link: DL Polizze catastrofali