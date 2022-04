Pollari (ex Sismi): "Espulsione diplomatici Russia misura politica concordata in Ue"

"La mia opinione è che si tratti di una misura adottata a livello europeo e che evidentemente il nostro Paese ha ritenuto di condividere. Non credo sia una misura di carattere tecnico, sarà una misura di carattere politico. Sono accordi a livello europeo che immagino abbiano portato a questo tipo di iniziativa". Così all'AdnKronos l'ex direttore del Sismi, Nicolò Pollari, commenta la decisione del governo italiano di espellere 30 diplomatici in servizio presso l'Ambasciata russa in Italia.

Quanto all’ipotesi che si trattasse di spie, Pollari osserva: "Se così fosse, mi chiedo come mai non sia stato fatto prima, ma non entro nel merito di questa considerazione perché la concomitanza con quello che è avvenuto in Francia e in altri Paese dell’Ue mi fa supporre che siano delle misure concordate, in questo senso penso non sia giusto formulare delle valutazioni tecniche su fatti che hanno il sapore di un’intesa politica rispetto a una prospettiva".

"Mi sembra molto logico ed evidente – sottolinea - che si ci sia un’intesa a livello europeo di assumere una certa linea di condotta e determinate misure. Si tratta di un fatto che appartiene alla discrezionalità politica in un momento in cui il nostro Paese ha assunto degli impegni e delle decisioni e si muove all’unanimità con altri Paesi dell’Unione Europea". Quanto, infine, alle possibili ritorsioni da parte della Russia, per l’ex direttore del Sismi possiamo aspettarci "quello che è fisiologico in queste circostanze, cioè che ci siano delle misure equivalenti di segno contrario".