La lunga crisi dei mercati digitali non sembra vicina a una sua definitiva risoluzione, ma le imprese del settore fintech non demordono e continuano a scommettere sul futuro delle criptovalute. L’ultima ad aggiungersi alla lista è Polygon, operatore tra i più attivi del comparto, che con un comunicato pubblicato sul suo account Twitter ha annunciato di aver siglato un accordo con Unstoppable Domains. UD si è affermato negli ultimi anni come uno dei più autorevoli fornitori di domini Web3.