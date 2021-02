Pompei, nuova scoperta: ritrovato grande carro cerimoniale

(Adnkronos)

Nuova grande scoperta negli scavi archeologici di Pompei. Si tratta di un grande carro cerimoniale. Ad annunciarlo il Parco archeologico di Pompei e la Procura di Torre Annunziata. Il reperto è emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, a nord di Pompei, oltre le mura della città antica, nell’ambito dell'attività congiunta, avviata nel 2017 e alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019, finalizzati al contrasto delle attività illecite ad opera di clandestini nell’area.

Si tratta di un grande carro cerimoniale a quattro ruote, con elementi in ferro, bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici (dalle corde a resti di decorazioni vegetali), trovato quasi integro nel porticato antistante alla stalla dove già nel 2018 erano emersi i resti di 3 equidi, tra cui un cavallo bardato. Un ritrovamento definito "eccezionale, non solo perché aggiunge un elemento in più alla storia di questa dimora, al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava la villa, e più in generale alla conoscenza del mondo antico, ma soprattutto perché restituisce un reperto unico, mai finora rinvenuto in Italia, in ottimo stato di conservazione".

Il progetto di scavo in corso, ricorda il Parco archeologico di Pompei, "ha una duplice finalità: da un lato cooperare nelle indagini con la Procura di Torre Annunziata, per arrestare il depredamento del patrimonio culturale ad opera di clandestini che nella zona avevano praticato diversi cunicoli per intercettare tesori archeologici; dall'altro portare alla luce e salvare dall'azione di saccheggio una delle ville più significative del territorio vesuviano".

li scavi, che hanno permesso di verificare anche l’estensione dei cunicoli dei clandestini e i danni perpetrati al patrimonio, sono stati accompagnati costantemente da attività di messa in sicurezza e restauro di quanto emerso via via. Lo scavo, infatti, ha mostrato fin dall'inizio una notevole complessità tecnica-operativa in quanto gli ambienti da indagare sono in parte al di sotto e a ridosso delle abitazioni moderne, con conseguenti difficoltà sia di tipo strutturale che logistico.

"Pompei continua a stupire con le sue scoperte, e sarà così ancora per molti anni con venti ettari ancora da scavare. Ma soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo e contemporaneamente si può fare ricerca, formazione e studi, e un giovane direttore come Zuchtriegel valorizzerà questo impegno". Così il ministro della Cultura Dario Franceschini.

"Quella che viene annunciata oggi - aggiunge Franceschini - è una scoperta di grande valore scientifico. Un plauso e un ringraziamento al Parco Archeologico di Pompei, alla Procura di Torre Annunziata e ai Carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale per la collaborazione che ha scongiurato che reperti così straordinari fossero trafugati e illecitamente immessi sul mercato".

Il grande carro "è miracolosamente scampato all'azione di saccheggio dei tombaroli, essendo stato letteralmente sfiorato da due cunicoli scavati da questi ultimi ad oltre 5 metri di profondità", spiega Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. "Costante è stata in questi anni - aggiunge - l'attenzione della Procura di Torre Annunziata alla tutela dell'immenso patrimonio archeologico presente nel territorio di competenza. Il contrasto alla spoliazione dei siti archeologici, all'interno e fuori l'area urbana dell'antica Pompei, è sicuramente uno degli obiettivi prioritari dell'azione dell'Ufficio. In questo contesto si colloca il protocollo sottoscritto nel 2019 da questa Procura con il Parco Archeologico di Pompei, che rappresenta a pieno titolo un 'accordo pilota' nel campo della sinergia tra le istituzioni per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale"