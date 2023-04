Pompelmi e coppola per Berlusconi, la processione dei fan al San Raffaele

Arrivano anche lettere e doni per il leader di Forza Italia, da due giorni ricoverato in terapia intensiva

Arrivano anche lettere e doni per Silvio Berlusconi, da due giorni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. “Gli ho portato una coppola siciliana e tre pompelmi: uno rappresenta me, uno mio padre e uno Silvio”, che per noi “è un cugino acquisito, facciamo parte della stessa famiglia”, ha detto un supporter del presidente di Forza Italia, consegnando i doni per Berlusconi a Marco Macrì, detto 'il fedelissimo', arrivato al San Raffaele dalla provincia di Lecce per testimoniare la sua vicinanza all’ex premier. Macrì conta di consegnare tutti gli omaggi e due lettere di fan alla segreteria dell’ospedale, perché arrivino nelle mani del leader di Forza Italia.