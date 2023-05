Ponte 2 giugno, 15 milioni di italiani in viaggio

A mettersi in viaggio in occasione del ponte del 2 giugno saranno oltre 15 milioni di italiani e la località preferita resterà il proprio Paese nel 94% dei casi, con particolare propensione per i luoghi di mare. Il tutto all’insegna del riposo e del divertimento, in località 'vicino casa', con l’obiettivo di dedicarsi a passeggiate nel verde, escursioni e gite, a visite culturali in zone artistiche e culturali e di godersi il proprio patrimonio. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Federalberghi con il supporto di Acs Marketing Solutions in riferimento al movimento turistico degli italiani in occasione della festa della Repubblica.