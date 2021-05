Ponte in vista! Con Moby e Tirrenia la stagione turistica riprende nel migliore dei modi: 100 per 100 di sconto per ogni adulto che viaggia in compagnia fino al 6 giugno

Milano, 18.05.2021 – Il cielo tende al sereno, le condizioni sanitarie pure e la voglia di staccare la spina e di evadere, finalmente liberi di godersi le più belle spiagge, cresce di giorno in giorno.

E Moby e Tirrenia – che di quelle spiagge sono da sempre i vettori ufficiali, quelli più apprezzati dai turisti per la straordinaria combinazione fra qualità del viaggio, convenienza, comodità degli orari, capillarità delle tratte, servizi di bordo e sicurezza durante il viaggio – hanno deciso di premiare una volta di più i propri passeggeri con un’offerta straordinaria: “Ponte in vista!”.

Lo sconto è eccezionale: 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per ogni adulto pagante che prenoti e viaggi da oggi al 6 giugno sulle tratte di Moby e Tirrenia che collegano tutti i principali porti italiani (Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli) a Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba e viceversa.

Per usufruire di questo straordinario sconto del 100 per 100 è sufficiente che il passeggero prenoti e viaggi contemporaneamente a un altro adulto pagante o a un ragazzo dai 4 agli 11 anni. La promozione ha disponibilità limitata fino al numero massimo di posti previsti sulle corse.

Con Moby e Tirrenia le promozioni non lasciano mai, ma raddoppiano. L’offerta “Ponte in vista!” è infatti cumulabile con tutte le altre in corso, a partire dal “biglietto sospeso” per le corse per Sardegna, Sicilia e Corsica che prevede per tutti coloro che prenotano entro il 31 maggio la possibilità di cambiare il proprio biglietto tutte le volte che si vuole senza pagare alcuna penale o addirittura di “sospenderlo” usufruendone entro il 31 dicembre 2022 sempre senza pagare alcuna penale.

E con Moby e Tirrenia la sicurezza nell’utilizzo del proprio biglietto va di pari passo con la sicurezza a bordo: anche quest’anno, infatti, vengono riproposte tutte le misure anti-Covid che tanto successo hanno avuto la scorsa stagione, a partire dal care manager, l’apposito ufficiale preposto al controllo di mascherine e distanziamento a disposizione di tutti i viaggiatori per l’intera durata del viaggio. Ma anche in questo caso la sicurezza raddoppia nell’estate 2021: cabine e spazi comuni sono infatti sanificati costantemente con appositi

zainetti nebulizzatori e per chi preferisce fare il viaggio in compagnia solo della propria famiglia, c’è la possibilità di consumare i pasti in cabina con l’esclusivo servizio di room service. Con Moby e Tirrenia, la ripartenza è ancora più dolce.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.