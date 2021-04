Ponte Messina, Salini: "Siamo in grado di cominciare subito"

“Noi abbiamo fatto mille chilometri di ponte nella nostra storia imprenditoriale, compresi due a campata unica tra i 10 più grandi del mondo. Quello sullo Stretto si può fare. Lo stavamo facendo, ma ci hanno fermati. La differenza tra Paesi che crescono e quelli che annaspano è anche nella capacità di creare le grandi opere, di creare prospettive e di essere attrattivi”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a un incontro a Catania con i presidenti delle Regioni Siciliana, Nello Musumeci, e Calabria, Nino Spirlì.

“La responsabilità sociale è importante - ha aggiunto - ricordo che a Catania ho chiesto che fanno i ragazzi qui, mi è stato risposto 'niente'. Immaginare dei giovani senza futuro è terribile, che cosa ha fatto per loro la nostra generazione? Per questo mi sento coinvolto in questa operazione. E' una sfida che insieme come Italiani dobbiamo affrontare e vincere. Dobbiamo spingere per il futuro dei giovani della Sicilia e della Calabria, glielo dobbiamo. La struttura - ha osservato - creerebbe 20mila posti di lavoro. Noi siamo pronti a partire, anche domani. Il progetto ha superato un sacco di ostacoli, superando tutti i passaggi burocratici previsti".

“Siamo in grado - ha proseguito Salini- di cominciare subito. Abbiamo i progetti pronti li abbiamo realizzati e ci sono pagine di approvazione. Ci sono 50 anni di studi ed approvazioni. E’ un progetto che era stato cantierato è pronto per essere eseguito”. “Poi il Paese - ha concluso - ha deciso di interrompere questo ciclo e ci siamo fermati come giuro che sia. Se il Paese ritiene sia una priorità, noi siamo pronti a farlo”. (Di Francesco Bianco)