Ponte Messina, Salvini: "I fondi si trovano"

''Per mettere in sicurezza l'Italia i soldi si trovano, glielo garantisco". Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della visita ai cantieri della Metro C di Roma. "A parte il fatto che mi stanno contattando in tanti privati che in Italia ci credono e che vorrebbero investire. Penso anche a un nuovo Piano casa. Sul Ponte abbiamo riportato in vita la società, l'abbiamo rifinanziata. Poi spetta agli ingeneri fare egregiamente il loro lavoro. Se si sceglierà la via di aggiornare il vecchio progetto, l'obiettivo è tra due anni partire con i lavori''.

''Il non avere il Ponte costa alla sola Sicilia 6 miliardi di euro all'anno -aggiunge Salvini- oltre al danno ambientale e climatico. Il Ponte farebbe risparmiare, secondo uno studio, 180mila tonnellate di anidride carbonica, oltre al disinquinamento del mare. E' un'opera straordinaria e in fondi sono sicuro che si troveranno''.