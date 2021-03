Ponte Messina, un progetto che può partire entro pochi mesi

Il dibattito è vecchio di decenni, ma una volta fatte le scelte politiche definitive e compiuti alcuni passi necessari, basterebbero pochi mesi per far partire i lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto. Infatti un progetto completamente definito è già disponibile e aspetta solo la chiusura dell’istruttoria da parte del Ministero delle Infrastrutture.

Per avviare le operazioni servono però anche alcuni atti legislativi da parte del governo, a iniziare dal varo di una norma che preveda l’abrogazione espressa della Legge n.221/12, quella che ha reso nullo il contratto del 27 marzo 2006 tra Stretto di Messina ed Eurolink) e la nomina contestuale di una Struttura Commissariale con pieni poteri coadiuvata da una struttura di supporto per accelerare le procedure operative ad alto livello. A quel punto sarebbe necessaria anche l'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Ministero e del Cipe, seguita dall'approvazione del Progetto Esecutivo per fasi esecutive, preludio dell'avvio ufficiale dei lavori.