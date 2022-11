Pontedera, prof sferra pugno allo stomaco allo studente che lo deride

Un pugno dritto allo stomaco, sferrato dal professore allo studente che lo stava deridendo davanti alla classe. Questo quanto accaduto, secondo quanto riportato da Il Tirreno, in un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa. L'episodio - ripreso da un alunno con il telefonino - è stato commentato dalla direzione della scuola, pronta a prendere provvedimenti a breve come la sospensione, come un "atto gravissimo". La mamma dello studente colpito dal professore ha intanto presentato una denuncia alla polizia, che ora sta indagando sui fatti.