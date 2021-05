Porro: "Io direttore del Giornale? Nessun contratto firmato"

Nicola Porro non ha firmato alcun contratto per la direzione de Il Giornale. A dirlo è lui stesso attraverso un post Instagram. "Mi stanno facendo un sacco di complimenti perché sarei diventato direttore del Giornale. Non ho nessun contratto firmato per fare il direttore del Giornale, quindi - spiega - non sono il direttore del Giornale. Grazie a tutti quelli che sarebbero stati contenti della mia direzione, però la notizia è largamente prematura, sempre che sia vera", conclude il giornalista.