“Porsche Consulting: il valore del metaverso per le aziende italiane”

Dal fatturato generato da nuovi modelli di business alla creazione di posti di lavoro, le opportunità riguardano sia il “made in Italy” sia il settore industriale

23 Giugno, Milano – Del potenziale del metaverso e dei vantaggi che potrebbe abilitare sia per il mondo industriale che per quello dei beni di consumo si è parlato nel webinar “Metaverso ed evoluzione dei modelli di business: opportunità e casi pratici” promosso dalla 24ORE Business School che già attivamente si muove su queste tematiche tramite l’Executive Master Digital Transformation e Nuovi Modelli di Business Executive.

Le tecnologie che ruotano attorno al metaverso come blockchain, realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista attraggono idee, capitali ed interesse a livello globale e avanzano le prime stime di quanto potrebbe valere il mercato globale: circa 800 miliardi già nel 2028.

Molte piattaforme nascono dal settore dei videogiochi, sono ricche di elementi di socialità, e per questo si rivolgono al mondo dei servizi e dei beni di consumo, con un particolare focus nell’entertainment, nella vendita e nel marketing. Altre hanno invece origine da strumenti di business: un’evoluzione delle piattaforme per riunioni virtuali (diventate ormai prassi post-pandemica del lavoro), o un’evoluzione delle piattaforme di progettazione virtuale di prodotti e processi produttivi.

La visione di Porsche Consulting è chiara: i vantaggi vanno dall’esperienza dei clienti alla produttività aziendale, dalla riduzione degli sprechi alla creazione di milioni di posti di lavoro per ingegneri del software, creatori di contenuti digitali, esperti di dati, progettisti di nuova generazione.

Grazie al metaverso sarà possibile portare nel mondo dell’internet elementi tipici di quello fisico quali proprietà intellettuali, diritti commerciali o qualunque oggetto fisico facendo però leva su velocità di commercializzazione e costi di un messaggio whatsapp. È questa combinazione il valore alla base del successo annunciato. Gli elementi di principale impatto per i marchi business to consumer saranno tre: community, engagement ed esperienza ibrida.

“Il potenziale del metaverso per il “made in Italy” è immenso – afferma Giovanni Notarnicola, partner Porsche Consulting - potremo raggiungere consumatori in tutto il mondo offrendo esperienze immersive e multisensoriali, garantendo l’autenticità dei nostri prodotti, la completa tracciabilità della filiera e la possibilità di aggiungere nuove fonti di fatturato tramite nuovi modelli di business, come aste, tirature limiate o proventi da vendite nel mercato secondario”

Ma il metaverso riguarda anche il mondo business to business che potrebbe essere l’evoluzione delle piattaforme di progettazione di prodotti e processi in uso nelle grandi aziende manifatturiere.

“In ambito industriale il metaverso porterà benefici lungo l’intero ciclo vita del prodotto – continua Notarnicola - dalla presentazione virtuale ai clienti alla manutenzione assistita sino alla possibile servitization di un impianto produttivo” conclude il partner della società di consulenza strategica parte dell’omonimo gruppo automobilistico.

I vantaggi chiave per le aziende business to business saranno quindi tre: interazione con i clienti, produttività e riduzione di sprechi nel mondo fisico per cui maggiore sostenibilità.

Porsche Consulting GmbH è una società tedesca leader nella consulenza operativa e strategica, consociata del produttore di auto sportive Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG di Stoccarda. Seguendo il principio di "visione strategica. implementazione intelligente", i suoi consulenti supportano i leader del settore in temi di strategia, innovazione, miglioramento delle prestazioni e sostenibilità. La rete globale di 12 uffici di Porsche Consulting serve clienti nei settori della mobilità, dei beni industriali, dei beni di consumo, in quello medicale e dei servizi finanziari.

