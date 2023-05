Porsche si aggiudica il DealerStat 2023

Porsche conquista per il terzo anno consecutivo il DealerStat.

Si tratta di un premio che conferma quanto Porsche Italia sia apprezzata per Soddisfazione dei Dealer, il prestigioso DealerStat premia così la filiale italiana della casa di Zuffenhausen.

Uno studio annuale promosso da Quintega, il Centro studi e ricerca che si occupa di innovazione e marketing, il DealerStat verifica il grado di soddisfazione delle concessionari nei confronti di un brand, il tutto su scala nazionale.

L’indagine di quest’anno ha coinvolto 33 marchi e rappresenta oltre il 63% dei dealer italiani, il questionario è anonimo, 60 le domande a cui rispondere.

Il premio DealerStat 2023 è stato consegnato a Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia

In occasione del Forum di Automotive Dealer Day che quest’anno si è svolto a Verona, Pietro Innocenti ha ritirato il premio e ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento, per il terzo anno consecutivo, è motivo di grande soddisfazione. Si conferma l’apprezzamento dei nostri Dealer per un dialogo aperto e costante. Ciò ci consente di implementare una strategia vincente, essendo una guida per le nostre concessionarie ma allo stesso tempo cogliendo il loro punto di vista privilegiato in quanto canale diretto con la clientela. Insieme continueremo ad offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, giustamente esigenti”.

La rete Porsche si è contraddistinta per la sua capacità di posizionare il marchio, per la redditività ma anche per il management nella vendita e post-vendita, fondamentale è stato anche il supporto delle Concessionarie verso i clienti che hanno deciso di acquistare un modello elettrificato e la continua formazione del personale.