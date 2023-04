Portavoce Save the Children in Sudan barricata a scuola con bambini

E' barricata da sabato in una scuola di Khartoum Katharina von Schroeder, direttrice ad interim delle campagne di comunicazione e dei media di Save the Children in Sudan. Insieme a lei ci sono il figlio di otto anni e altri cinque bambini, figli di amici, anche loro isolati, con i quali, come spesso accade il sabato, era andata a giocare a tennis nelle strutture della scuola. Poi all'improvviso l'inferno, gli scontri, precipitosi e violenti, tra i militari delle forze armate regolari e il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf). ''La situazione è pessima, molto pericolosa. Uscire dalla scuola ora non è possibile perché non è sicuro percorrere le strade'' dato che ''i combattimenti sono strada per strada'', dice al telefono ad Adnkronos.

Ma ''il cibo e l'acqua stanno cominciando a scarseggiare'', mentre continua lo sforzo per cercare di tenere i bambini al più possibile al riparo da quello che sta accadendo. ''Cerchiamo di distrarli con i giochi che ci sono a scuola, con i fumetti e poi per fortuna il collegamento a Internet sta ancora funzionando, quindi possiamo utilizzarlo per vedere i cartoni animati. Ma mio figlio ha otto anni e capisce'', prosegue. Così come gli altri bambini, nella scuola insieme ai genitori, al preside dell'istituto e allo staff presente sabato nonostante quel giorno non ci fossero lezioni scolastiche in programma.

Per fortuna, aggiunge, ''non siamo immediatamente vicino all'aeroporto, dove in questo momento si stanno concentrando maggiormente i combattimenti'' dopo che ''ieri è stata dichiarato un cessate il fuoco di 24 ore''. Quindi ''si può dire che la situazione è un pochino migliorata, ma continuano i combattimenti in diverse aree'' di Khartoum. Purtroppo, Schroeder racconta anche di avere avuto ''notizie di un ospedale pediatrico bombardato. Però al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del governo'' in tal senso. Il governo invece, parla ufficialmente di ''15 ospedali che non possono più funzionare'' dopo lo scoppio degli scontri ''perché sono stati colpiti o mancano medicine e materiale sanitario''. Quello che succederà nelle prossime ora è difficile prevederlo, l'obiettivo numero uno è ''garantire la nostra sicurezza. Cercheremo di stare il più al sicuro possibile''.