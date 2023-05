Porte blindate: come migliorare la sicurezza ed evitare di essere derubati

Roma, 11/05/2023 - Il furto in abitazione è uno dei reati più comuni in Italia e la porta blindata risulta essere la via d'accesso preferita dai ladri nel 90% dei casi. Il Fabbro Roma, un esperto del settore con oltre 20 anni di esperienza, offre dei consigli utili per migliorare la sicurezza della tua porta blindata e proteggere meglio la tua casa dagli intrusi.

1. Cilindro di nuova generazione

Per garantire la sicurezza della tua porta blindata, è importante controllare il cilindro della serratura e assicurarsi che sia di nuova generazione. Se la tua porta blindata è datata, è probabile che abbia una serratura a doppia mappa, che ormai è considerata obsoleta e vulnerabile. I ladri occasionali possono facilmente aprirla utilizzando il grimaldello o la chiave bulgara.

Per aumentare la sicurezza della tua porta blindata, si consiglia di installare un cilindro europeo. Questo tipo di cilindro è molto più resistente alle moderne tecniche utilizzate dai ladri ed è dotato di una chiave che può essere duplicata solo se si possiede un codice riportato sulla tessera di proprietà rilasciata all'acquisto. È importante sottolineare che il cilindro europeo dovrebbe essere sostituito ogni 3 anni con uno di nuova tecnologia, poiché le tecniche e gli strumenti per aprirle diventano sempre più sofisticati e diffusi nel dark web.

2. Il Defender

Per migliorare ulteriormente la protezione della tua porta blindata, è consigliabile installare un Defender. Questo accessorio fornisce una protezione aggiuntiva alla serratura della tua porta blindata. Nonostante il costo contenuto, il Defender offre un alto livello di protezione e impedisce che la serratura possa essere forzata.

I migliori Defender attualmente in commercio garantiscono una protezione anti-tubo, antitrapano, antistrappo e anti-fresa. Grazie a queste caratteristiche, l'accessorio può prevenire efficacemente tentativi di scasso attraverso l'utilizzo di strumenti comuni. Il Defender può essere facilmente installato su qualsiasi tipo di cilindro o serratura e il costo è accessibile a tutti.

3. Il limitatore di apertura

L'installazione del limitatore di apertura sulle porte blindate rappresenta un ulteriore strumento per migliorare la sicurezza domestica. Questo accessorio moderno sostituisce la vecchia catenella presente nelle porte delle case di molti anni fa.

Il limitatore di apertura consente di aprire la porta di soli pochi centimetri, permettendo di vedere e parlare con la persona che ha suonato al campanello. Questo meccanismo garantisce maggiore sicurezza, in quanto impedisce l'ingresso di un malintenzionato finché non si sblocca il limitatore e quindi si consente la completa apertura della porta blindata.

In caso la porta blindata in uso sia vecchia e poco resistente ai tentativi di irruzione con strumenti da cantiere, si potrebbe valutare la sostituzione con una nuova porta blindata.

Nella scelta della nuova porta blindata, è opportuno considerare la classe di sicurezza che contraddistingue ogni modello disponibile sul mercato. Per assicurare un elevato livello di protezione alla propria abitazione, si consiglia di optare per una porta blindata di classe 3 o 4.

Di seguito riportiamo la descrizione degli standard:

· Porte blindate classe 1: possiedono un grado di sicurezza minima. Non resistono a tentativi di scasso anche da parte di ladri occasionali.

· Porte blindate classe 2: in grado di resistere al tentativo di intrusione da parte di ladri occasionali. Possono resistere solo a cacciaviti o strumenti simili.

· Porte blindate classe 3: in grado di resistere a tentatici di intrusione da parte di ladri professionisti. Utili per appartamenti in condomini o città con furti frequenti.

· Porte blindate classe 4: resistono a tentativi di effrazione da parte di ladri organizzati che operano con accette, seghe e trapani. Molto utile per ville con giardini situate in posizioni remote e non frequentate durante le ore notturne. Si consiglia di installare anche un allarme.

· Porte blindate classe 5: in grado di resistere a tentativi di scasso da parte di bande organizzate. Si installano in genere in banche, ambasciate o case di vip con elevato rischio di scasso.

· Porte blindate classe 6: in grado di resistere anche a materiale esplosivo. Non sono usate per fini civili o commerciali ma per impianti di rilevanza strategica o militare.

È importante tenere a mente che anche le porte blindate di alta qualità possono essere aperte dai ladri in pochi minuti se chiuse solo con lo scatto e senza mandate, attraverso l'utilizzo del trucco della lastra.

E’ sufficiente inserire una semplice lastra per radiografie tra la porta e il telaio all'altezza della chiusura per aprire qualsiasi porta blindata in meno di un minuto. Per garantire un livello di sicurezza standard, si consiglia di chiudere sempre la porta di casa con almeno due mandate.

A chi rivolgersi?

Nel caso si volesse installare una nuova porta blindata o degli accessori sulla porta attuale, si consiglia di rivolgersi a fabbri professionisti del settore e acquistare prodotti di marca. Tutti i fabbri specializzati offrono un servizio di installazione di porte blindate e un servizio di apertura porte blindata, in caso di emergenza, disponibile 24 ore al giorno.

