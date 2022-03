Porti, Cancelleri: ‘Di Sarcina neo presidente Autorità Sicilia orientale’

"Ieri abbiamo concluso l’iter e dopo un anno di commissariamento e qualche diatriba con la Regione siciliana per la mancata intesa sulla precedente proposta, ieri la commissione della Camera, dopo l’ok anche del Senato, ha dato parere favorevole alla nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale". A dirlo è stato il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a margine della presentazione a Palermo di Costa Toscana, la nuova nave ammiraglia di Costa Crociere totalmente green.

"Si occuperà di Augusta, su cui puntiamo molto, e di Catania, dove occorre fare un lavoro identico a quello che Pasqualino Monti ha fatto a Palermo - ha aggiunto -. Spero che possa risollevare le sorti di una portualità che ha bisogno di investimenti. Noi come Governo e come ministero ci siamo".

"Il Governo ha puntato molto sulla portualità, mettendo a punto una strategia di investimenti, parecchi miliardi di euro messi nelle mani dei presidenti delle Autorità portuali che nel frattempo erano state istituite. Oggi abbiamo investimenti molti importanti a Genova, Livorno, Venezia, Civitavecchia, coniugando la sostenibilità con il rispetto dei territori. Ma non ci siamo dimenticati della Sicilia".

"Palermo è la rappresentazione plastica - ha aggiunto - di come con un miliardo di euro di investimenti sul porto cambia il volto della città, facendola diventare sempre più vicina per standard qualitativi alle grandi capitali europee, regalando bellezza e togliendo degrado. Il Governo e il ministero credono nel cambiamento e vogliono investire per far diventare i porti luoghi di fruizione anche per cittadini come avviene nelle altre città d’Europa. Nei prossimi mesi vedremo trasformarsi il waterfront palermitano sino al completamento, tra il 2023-2024, degli ultimi investimenti che ci regaleranno un porto completamente rinnovato", ha concluso Cancelleri.