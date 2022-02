Porti di Roma: Giampieri (Assoporti), “Civitavecchia centrale nello scacchiere della Blue Economy e per Italia”

“La Blue Economy è uno degli elementi oramai entrati nella cultura delle persone perché attraverso il mare riusciremo a recuperare dei gap persi. Civitavecchia è il porto di Roma e fondamentale nello scacchiere della Blue Economy e per l’Italia. Un porto che mette in collegamento milioni di persone in tutto il mondo e che rappresenta un punto di forza per la Capitale, il Lazio e il Paese”. Così il Presidente di Assoporti , Rodolfo Giampieri, a margine dell’evento ‘Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro con la Blue Economy’, tenutosi presso la Sala Vittoria Colonna a Roma.