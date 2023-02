Porti, il 25 febbraio sciopero dei lavoratori

Sciopero dei lavoratori portuali sabato prossimo 25 febbraio: a proclamarlo è l'Usb che chiede di rimettere al centro della discussione la salute, la sicurezza, lo stop all’autoproduzione e rilanciare la lotta per il mantenimento dei porti pubblici. "Manifestazioni sono previste nelle città portuali contro tutte le guerre e l’economia di guerra e per rendere i nostri porti liberi dal traffico di armi e di morti a un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina", dice l'Usb.