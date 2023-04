Porti, Monti: "Nuovo terminal passeggeri Porto Empedocle opera di riqualificazione città"

"Il nuovo terminal passeggeri di Porto Empedocle rappresenta un'opera non solo di mercato per il mercato marittimo ma è un'opera di riqualificazione e ricucitura con la città. Ci sono qui molti cittadini di Porto Empedocle". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, a margine della cerimonia. "Questo è il quinto terminal che costruiamo in cinque anni", dice ancora Monti nominato pochi giorni fa amministratore delegato di Enav.

"Poco fa il Prefetto di Agrigento mi ha detto di essere felice del fatto che gli empedoclini si riapproprino del loro mare attraverso un terminal- dice - e questo per me è un segnale importante perché evidentemente i porti non sono dei luoghi chiusi, ma sono delle città e rappresentano dei luoghi che i cittadini devono poter vivere. Con tutte le misure di sicurezza previste". "Questo terminal è un investimento importante - dice ancora Monti - dare ai passeggeri una possibilità di vivere un momento in un luogo dignitoso è una risposta importante".

"Noi puntiamo molto sullo scalo portuale di Porto Empedocle per l'incoming di crocieristi high level. Abbiamo nei pressi la Scala dei Turchi, la Valle dei Templi e nel 2025 Agrigento sarà la capitale della Cultura in Italia", dice ancora.