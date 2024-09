Dalla nomina del nuovo capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, all’erogazione della quinta rata del Pnnr per 7,85 mld. Dalla relazione in Parlamento dell’Autorità dei trasporti agli incontri a New York della premier Giorgia Meloni con i vertici di Google, Motorola e Open Ai. Ecco i principali fatti della settimana.