Portu (ShopFully): "Promo trainano acquisti, boom ricerche burro e olio (+300%)"

L’approccio dei consumatori e delle famiglie a offerte e promozioni sta subendo un cambiamento importante, complici la crisi energetica ed economica che sta vivendo l’Italia. "In questo periodo dell’anno, dal Black Friday alle festività natalizie, le promozioni giocano da sempre un ruolo cardine nel traino degli acquisti, ma rispetto al 2021 registriamo un forte picco nelle ricerche trasversale a tutti i settori" spiega all'AdnKronos Stefano Portu, founder e ceo di ShopFully, la tech company che aiuta milioni di consumatori online ad acquistare nei negozi fisici intorno a loro. "Oltre alle consuete elettronica e fashion - aggiunge - anche le ricerche relative ai beni alimentari e di prima necessità hanno visto un’impennata: su burro e olio sono aumentate ad esempio di oltre il 300%, sulla carne di quasi il 200%".

L’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione registrato nel corso di tutto il 2022 ha avuto ripercussioni rilevanti sulle abitudini di acquisto e sulla composizione del carrello degli italiani, sottolinea Portu: "Lo evidenzia con chiarezza anche il boom nelle ricerche di sconti, offerte e promozioni che noi di ShopFully abbiamo registrato sulle nostre piattaforme. Per le famiglie promozioni e offerte sono infatti tra le principali soluzioni per preservare il proprio potere di acquisto e mantenere quanto più inalterato possibile lo standard di vita".

Diversi i trend rilevati negli ultimi mesi. "ShopFully dispone di un osservatorio privilegiato sulle abitudini di consumo, perché abbiamo visibilità da un lato dei prodotti a disposizione nei negozi e i relativi prezzi e dall’altro di come i consumatori reagiscono cercando promozioni e offerte - rimarca Portu -. Ciò che notiamo è che per alcune tipologie di prodotto, che hanno registrato aumenti di prezzo a volantino forti, si vedono schizzare verso l’alto le ricerche di promo: se la carne vede un aumento di prezzo di circa il 36% le ricerche di promo crescono del 196%; il burro aumenta del 30% e le ricerche di promo del 311%, l’olio del 28% e le relative ricerche del 286%".

Anche la farina, che nei mesi scorsi era rimasta stabile, "registra un aumento a volantino del 40% e le relative ricerche di promo aumentano del 204%" spiega Portu. Questo trend si nota non solo nel settore food, ma trasversalmente. "Ad esempio, i detersivi, registrano un aumento di prezzo del 33% e un aumento delle ricerche di promo del 217%. Si tratta solo di alcuni esempi, che confermano l’importanza delle promozioni per le persone, ma che ancora di più chiariscono quanto sia importante comunicarle ai consumatori attraverso i canali giusti".

Nello shopping, l’aumento del ricorso a promo e offerte sta accadendo in contemporanea al consolidamento dei processi di digitalizzazione, che avevano visto un’importante accelerazione nel corso della pandemia. "Alla luce di questo è possibile notare come il percorso d’acquisto sia sempre più fluido e come il consumatore si sposti tra online e offline senza farci più caso - fa notare Portu - fa shopping saltando continuamente tra i due mondi. Non c’è dubbio che prima di fare acquisti cerchi informazioni sempre più in rete: il 75% delle decisioni di acquisto avviene infatti online, in primo luogo sullo smartphone. Ma l’80% delle vendite avviene ancora in negozio, con il canale fisico che sarà protagonista di due terzi della crescita del settore nei prossimi anni in Europa. Questi dati chiariscono bene come moltissimi continuino e continueranno a cercare nello shopping un’esperienza da vivere di persona in negozio, per scoprire i prodotti e interagire con i brand. Allo stesso tempo, però, anche in negozio i clienti si aspettano sempre di più le comodità a cui sono stati abituati dallo shopping online".

Il 2022 che sta per chiudersi è stato ricco di soddisfazioni e "di svolta" per ShopFully: "Con l’acquisizione della spagnola Tiendeo nei primi mesi dell’anno abbiamo rafforzato la nostra presenza internazionale e ci siamo rafforzati come il primo player in Europa e uno dei principali a livello globale nel Drive to Store - fa notare Portu -. Nel corso dell’anno si è lavorato per strutturare sempre di più presenza all’estero, con l’apertura di un nuovo ufficio a Parigi con un team locale dedicato al mercato francese, una struttura ancora più forte in Australia e Latam con due nuovi Country Manager. Siamo partiti dieci anni fa, e con una crescita costante, sia organica che per linee esterne, siamo oggi presenti con team in 12 paesi e contiamo su un network di 45 milioni di utenti attivi e oltre 400 partner tra i grandi retailer e brand più noti a livello globale. Questo grazie ad un team di oltre 370 persone di 30 diverse nazionalità".

Diverse le sfide che attendono il retail nel 2023. "La chiave del successo per lo shopping del futuro è una combinazione tra esperienza fisica, relazioni personali con investimenti in tecnologia, sia nell’ultimo miglio sia in negozio - evidenzia Portu -. Con al centro lo smartphone, sempre più telecomando universale dello shopping. Questo per le ragioni che evidenziavo prima: il negozio può di fatto offrire un’esperienza più ricca e personale rispetto all’acquisto online, ma deve usare la tecnologia per semplificare la vita ai consumatori lungo tutto il percorso d’acquisto, dalla ricerca delle informazioni online fino alla vendita e al post vendita in negozio".

Una delle aree in cui questa digitalizzazione del retail sta accelerando è proprio quella delle promozioni e dei volantini. "Il retail - sottolinea Portu - uno dei principali settori economici nel mondo, responsabile del 14% dell’occupazione in Europa, investe infatti solo nel nostro continente oltre 12 miliardi di euro l’anno nel veicolare cataloghi e fare Drive to Store su carta per comunicare in prossimità e generare traffico in negozio. Oggi questo mondo, così importante per un settore così strategico, sta vedendo crescere rapidamente la propria componente digitale, con il consumatore sempre più accompagnato verso lo store e in store attraverso promozioni veicolate su touchpoint digitali".