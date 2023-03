Poste, 4 nuovi podcast per conoscere evoluzioni tecnologiche in ambito energy e smart building

In collaborazione con TgPoste.it

Poste Italiane mette a disposizione quattro nuovi podcast per conoscere le evoluzioni tecnologiche in ambito energy e smart building. Il mondo energetico sta vivendo grandi cambiamenti sotto tutti gli aspetti della filiera, dalla produzione alla distribuzione, e l’approccio enertech è innovativo perché rivoluziona tutte le fasi di processo: dalla produzione, alla gestione in back-office, fino alla fondamentale relazione con l’utente finale. Nei podcast si illustrano anche i vantaggi che possono derivare da automazione e monitoraggio dei singoli dispositivi, analizzando anomalie nei carichi e dispersioni energetiche, portando all’efficientamento nella gestione.

I vantaggi sono molteplici: ambientali, economici e comfort per gli abitanti. Inoltre sono in crescita anche la sensibilità e l’attenzione verso la natura energivora dei dispositivi digitali, perché il digitale è reale e ogni attività consuma risorse e megabyte. Per avere qualche spunto su come limitare gli impatti sulle nostre tasche e sull’ambiente sono a disposizione le infografiche Energie digitali e Ecologia digitale – AEE e Raee.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all'interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell'Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione.