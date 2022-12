Poste aiuta nella gestione dell’economia familiare

Conoscere i propri obiettivi per migliorare i propri investimenti. E per proteggersi dagli eventuali rischi. È il messaggio che Poste Italiane ha lanciato ai propri clienti "premium", in occasione di un incontro del ciclo sull'Educazione Finanziaria tenutosi nella sede di piazza San Silvestro. L’Educazione Finanziaria è un tema sempre più richiesto da cittadini e clienti, desiderosi di trasformarsi in investitori consapevoli, in grado innanzitutto di proteggersi dagli imprevisti, ma anche di cimentarsi con un calcolato rischio/rendimento come quello di un investimento a medio-lungo termine. Il tutto partendo da un presupposto: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori con una ricchezza di oltre 4.900 miliardi di euro (dei quali circa 1.830 mld lasciati in liquidità; fonte dati Banca d’Italia giugno 2022 e ABI ottobre 2022), che investe soprattutto sul mattone (il 74% è proprietario di un’abitazione). Ma per il resto solo una famiglia su tre investe parte dei propri risparmi in premi di copertura assicurativa, previdenza complementare e fondi pensione, investimenti diversificati.