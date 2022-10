Poste: anche le carte prepagate Postepay Standard diventeranno ecofriendly

PostePay Spa conferma l’approccio responsabile in materia di sostenibilità ambientale proseguendo nella conversione delle carte fisiche verso materiali ecosostenibili: è stata infatti avviata la produzione delle nuove carte Postepay Standard “ecofriendly” destinate a sostituire progressivamente quelle attuali realizzate in plastica. Questa ulteriore fase della trasformazione porterà benefici concreti in termini di riduzione dell’impatto ambientale poiché le Postepay Standard, riconoscibili dal tipico colore giallo, rappresentano insieme alle Postepay Evolution la fetta più consistente delle carte ricaricabili presenti sul mercato.

Il percorso di riconversione è iniziato nel 2021 con il lancio della Postepay Green nativamente realizzata con materiali di origine biologica o con la plastica marina proveniente dagli oceani e dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni, con l’obiettivo di iniziare a promuovere proprio tra i più giovani comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente. Successivamente l’iniziativa ha riguardato le nuove carte Postepay Evolution.

La strategia di PostePay Spa si pone l’obiettivo di tagliare il traguardo di 20 milioni di carte ecosostenibili entro il 2025 e si inserisce nel quadro delle politiche «ESG» (Environmental, Social and Governance) di Poste Italiane finalizzate a promuovere la tutela dell’ambiente lungo tutta la catena del valore attraverso la prevenzione e l’utilizzo di soluzioni innovative.

Ulteriori informazioni sulle carte Postepay sono disponibili su postepay.it