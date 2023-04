Poste Assicura, restyling per Linea Persona di offerta Vivere Protetti

In collaborazione con TGPoste.it

Con l’obiettivo di rendere l’offerta più chiara e funzionale, Poste Assicura ha rinnovato l’offerta Poste Vivere Protetti, il prodotto modulare che integra in un'unica soluzione assicurativa garanzie per la salute, per il patrimonio e per gli animali. La società del Gruppo Assicurativo Poste Vita ridisegna la Linea Persona con coperture assicurative che tutelano dai rischi derivanti da Infortunio e Malattia. La nuova offerta - si spiega in una nota - è riorganizzata in soli 5 moduli e prevede, oltre alle coperture per infortuni e malattia, anche la copertura morte per qualsiasi causa e per la perdita di autosufficienza Long Term Care, prestate da Poste Vita. È stata semplificata anche la fase di sottoscrizione, attraverso un unico processo integrato che permette di avere una consulenza di protezione Vita e Danni.

I moduli comprendono coperture per: 'visite specialistiche, fisioterapia e diagnostica” sia con convenzione diretta, se eseguite nelle circa 8.000 strutture convenzionate con PosteProtezione, o rimborsabili (al netto delle franchigie) se eseguite fuori network; per “ricoveri e Interventi” anche in Day Hospital, Day Surgery o ambulatoriali, per malattia o infortunio. Il modulo 'Indennità' prevede nello specifico indennizzi per infortunio o intervento chirurgico, parametrati in base al piano scelto dall’assicurato e un’indennità giornaliera a seguito di ricovero, Day Hospital o Day Surgery, ingessatura o inabilità temporanea totale. Il modulo 'Morte e invalidità permanente” presenta invece diverse opzioni di indennizzo ai beneficiari designati in caso di decesso o invalidità causati da infortunio o malattia. È sottoscrivibile anche uno specifico modulo che corrisponde una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza a seguito di grave infortunio o malattia.

Tutti i moduli includono l’assistenza alla persona in caso di sopravvenuta necessità dovuta a infortunio o malattia e il pacchetto “Prevenzione” che consente di usufruire di una prestazione gratuita, tra quelle previste, presso una delle strutture mediche convenzionate.