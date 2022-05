Poste, Del Fante: "1° trim. premia strategia omnicanale, brilla postepay"

"I risultati del primo trimestre confermano la validità della strategia omnicanale di Poste Italiane e preludono un nuovo anno di successo a poche settimane della revisione degli obiettivi del Piano SI24 plus". Lo ha detto l’Ad Matteo Del Fante intervistato dal TGPoste.

“È interessante vedere – ha commentato - come PostePay S.p.a., primo operatore in Italia per carte emesse e per volumi di transazioni digitali, è la società del Gruppo che ha contribuito di più in termini di fatturato incrementale in questo trimestre rispetto ai primi tre mesi del 2021. Un grande contributo ai risultati dell’azienda – ha aggiunto - è stato dato anche dal settore delle assicurazioni e dai servizi finanziari”.

La crescita dell’utile del 10,6% e del risultato operativo (+11,8%) "dimostrano l’efficacia della strategia omnicanale di Poste Italiane, sempre più azienda piattaforma a supporto del sistema Paese e della clientela. Il nostro obiettivo – ha concluso Del Fante - è di essere vicini ai clienti e offrire prodotti nel canale e nelle modalità che ritengono più semplice. I diversi canali devono essere coordinati tra loro e dare l’offerta migliore alla clientela. Se raggiungiamo questo obiettivo come stiamo facendo gradualmente, Poste Italiane ha una posizione molto importante perché i nostri asset, clienti, prodotti e canali, sono difficili da trovare sul mercato”.