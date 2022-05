Poste: domani webinar 'Strumenti di produttività e collaborazione per sviluppare il business'

Nell’ambito del percorso di educazione digitale, Poste Italiane organizza domani mercoledì 25 maggio il webinar gratuito 'Strumenti di produttività e collaborazione per sviluppare il business' per approfondire funzionalità e vantaggi dell’adozione delle tecnologie digitali utili per liberi professionisti, piccoli operatori economici e imprenditori che vogliano far conoscere le proprie offerte ad un pubblico più vasto ed allo stesso tempo ottimizzare le risorse a disposizione.

L’adozione di tecnologie e strumenti digitali, semplificano e rendono più efficienti le attività d’impresa, consentendo di automatizzare l’acquisizione dei dati e facilitare le analisi, riservando così tempo di qualità alla gestione della relazione con il cliente, incrementando la produttività, mantenendo al contempo dati e dispositivi al sicuro da virus e garantendo il rispetto della normativa privacy.

È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno.

