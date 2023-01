Poste, Giorgetti: "Polis si inserisce a pieno titolo in obiettivo miglior burocrazie e semplificazione"

"Per poter migliore la vita dei cittadini e delle imprese abbiamo bisogno non solo di meno burocrazia ma anche di buona burocrazia. In questo caso si è agito bene in tutti i due sensi". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervenendo alla presentazione del progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali di Poste Italiane'

"Quando ad ottobre il presidente del Consiglio ha illustrato al Parlamento le linee programmatiche del Governo ha ricordato infatti che è il fermo impegno dell'esecutivo procedere ad una strutturale semplificazione e di regolamentazione dei procedimenti amministrativi per dare stimolo all'economia, alla crescita e agli investimenti. Il progetto Polis si inserisce a pieno titolo nell'obiettivo di una migliore burocrazia e di una semplificazione della macchina amministrativa italiana", sottolinea Giorgetti.

Una semplificazione, aggiunge il ministro, "che è dunque concreta, immediatamente fruibile da tutti, finalizzata a ridurre tempi e costi e che raggiungerà capillarmente tutte le regioni italiane interessando anche i comuni piccoli dando a tutti la possibilità di fruire dei medesimi servizi. Grazie a progetti come questo lo Stato fa sentire la sua vicinanza ai cittadini, alle imprese con la collaborazione delle sue grandi società partecipate".

"A poco più di 7 mesi posso constatare come l'avanzamento del progetto Polis proceda speditamente anche grazie al ruolo prezioso del ministero delle Imprese e del Made in Italy e dagli altri ministeri coinvolti", ha poi sottolineato Giorgetti.