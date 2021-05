Poste Italiane: da progetto Tech in Touch soluzioni innovative per App

In collaborazione con Postenews

Si è concluso dopo quattro mesi Tech in Touch, il progetto di Open Innovation creato da Poste italiane e Talent Garden con l’obiettivo di ricercare soluzioni tecnologiche per innovare prodotti e servizi. Premio previsto per i vincitori un percorso assistito e di mentorship per sviluppare l’idea proposta.

L’iniziativa è stata rivolta a startup e imprenditori con lo scopo di individuare soluzioni innovative ed implementare concretamente le idee emerse nell’evoluzione dei servizi offerti sia per l’assistenza clienti attraverso tutti i canali aziendali sia per rendere l’App Postepay una everyday app, di utilizzo immediato e intuitivo.

Oltre 150 partecipanti si sono confrontati in due incontri formato “Hackathon” in modalità completamente virtuale. I team vincitori hanno successivamente sviluppato la loro idea innovativa in un percorso di sei settimane concludendo con la presentazione davanti a una platea d’eccezione, composta da top manager di Poste Italiane.