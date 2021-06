Poste Italiane: documenti Isee tramite assistente digitale

In collaborazione con Postenews.it

Poste mette a disposizione dei clienti i documenti ai fini dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e delle consistenze patrimoniali tramite l’Assistente Digitale. E’ così possibile ricevere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari/assicurativi detenuti in Poste Italiane, come ad esempio conti correnti BancoPosta e Buoni Fruttiferi Postali, spiega l’azienda, direttamente all’indirizzo mail certificato. Tutto questo contattando telefonicamente Poste Italiane al numero verde 800.00.33.22, a cui risponde il voicebot che interagisce in comune linguaggio parlato, oppure sul sito poste.it e postepay.it con il chatbot scrivendo la propria richiesta in chat. Per richiedere l’ISEE (su chat e quindi su web) va effettuato il login al sito poste.it con le credenziali di accesso personali; di seguito va specificato l’anno di riferimento, la tipologia di certificazione che si vuole ricevere (ISEE o Consistenze Patrimoniali).

La richiesta deve essere in ogni caso avanzata dall'intestatario del rapporto, mentre per i prodotti cointestati può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le richieste relative a minori e a clienti rappresentati da Tutore, Curatore o Amministratore di Sostegno, possono essere effettuate presso l’Ufficio Postale.

Per maggiori informazioni: https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html