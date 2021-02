Poste Italiane e Croce Rossa a sostegno dei territori colpiti dal sisma

(Adnkronos)

in collaborazione con Postenews.it



Poste Italiane sostiene con la Croce Rossa Italiana “Sentieri di Prossimità”, progetto di assistenza psicosociale con interventi attivi di ascolto e prevenzione da parte di psicologi e assistenti per il malessere causato dall’isolamento imposto dalla pandemia, ancora più sentito nei luoghi colpiti dal terremoto del 2016. Attraverso una campagna di raccolta fondi tramite la rete degli ATM, Poste fornisce supporto alle regioni del centro Italia colpite dal sisma ed ai 95 comuni coinvolti per i bisogni primari e per aiutare il territorio a ricostruire un tessuto solidale consapevole attraverso la promozione della prevenzione, della sicurezza e del primo soccorso.

Nel corso della pandemia in atto, l’assistenza socio sanitaria, educazione alla salute e prevenzione a chi abbia bisogno di sostegno, anziani e non autosufficienti in primis, avviene tramite telefono.

Poste Italiane, insieme alla Croce Rossa Italiana, con il sostegno del Governo e della Croce Rossa canadesi, ha inoltre inaugurato 43 alloggi per gli studenti dell'Università di Camerino.

Per maggiori approfondimenti: https://www.postenews.it/2020/11/04/dieci-anni-dopo-ce-poste-in-prima-linea-nellaquila-che-rinasce/