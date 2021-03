Poste Italiane lancia libro e album dei francobolli del 2020

(Adnkronos)

in collaborazione con Postenews.it



Poste Italiane lancia “Il libro dei francobolli”, la nuova raccolta di carte-valori postali emesse dal ministero dello Sviluppo Economico nel corso del 2020, con relativo annullo del giorno di emissione e con un testo che spiega il tema e le motivazioni dell’emissione. I francobolli raccontano l’Italia celebrandone imprese, eccellenze, eroi, tesori e patrimoni culturali che insieme rappresentano un’affascinante storia di eccellenza. Nel corso del 2020 sono state 79 le emissioni di carte valori postali per un totale di 95 francobolli. Insieme al libro, Poste Italiane annuncia di aver realizzato “L’album dei francobolli”, un’opera completata dalle relative buste primo giorno di emissione dei francobolli e i bollettini illustrativi; il tutto ordinato in schede contenute da due raccoglitori in una custodia. L’album è disponibile negli Spazio Filatelia. Il libro è disponibile in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e on-line su filatelia.poste.it.

Per maggiori informazioni: https://www.postenews.it/2020/12/23/regali-filatelici-il-libro-e-lalbum-dei-francobolli-del-2020/